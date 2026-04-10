आरे कॉलनीत ‘मशरूम क्रांती’ची सुरुवात
जोगेश्वरी, ता. १० (बातमीदार) : आरे कॉलनी परिसरात आरोग्य, पोषण आणि उद्योजकतेचा संगम घडवणारा एक अभिनव उपक्रम सुरू झाला असून, ‘आरे वसुंधरा’तर्फे ‘दा मशरूम नर्सरी एक्सपिरीयन्स सेंटर’चे भव्य उद्घाटन करण्यात आले. या केंद्रामुळे शहरातील नागरिकांसह तरुणांना मशरूम शेती आणि त्यातील व्यवसायाच्या नव्या संधींचा मार्ग खुला झाला आहे.
मशरूम हे केवळ हॉटेलमधील भाजीपुरते मर्यादित नसून ते एक पौष्टिक ‘सुपरफूड’ म्हणून ओळखले जाते. या केंद्रामध्ये विविध प्रकारच्या मशरूम जातींचे प्रात्यक्षिक, त्यांचे आरोग्यदायी फायदे तसेच मशरूमपासून तयार होणारी बिस्किट्स, पावडर यासारखी उत्पादने प्रत्यक्ष पाहण्याची आणि समजून घेण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या उपक्रमाची संकल्पना स्वप्नील मोरे यांनी मांडली असून, ‘कल्टीवेटर ग्रोथ मीट’च्या माध्यमातून शेकडो तरुणांना मशरूम शेतीचे प्रशिक्षण आणि व्यवसाय उभारणीबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. या कार्यक्रमास आरे पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रवींद्र पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या सेंटरमध्ये मशरूम शेतीच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती, कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करण्याचे मार्ग, तसेच तज्ज्ञांचे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन मिळत असल्याने युवक-युवतींसाठी ही मोठी संधी ठरत आहे. आरे वसुंधरा, गट क्र. ५ नर्सरी, आरे कॉलनी, गोरेगाव (पूर्व) येथे सुरू झालेले हे केंद्र दररोज सकाळी ११ ते संध्याकाळी सात या वेळेत नागरिकांसाठी खुले असणार असल्याची माहिती आरे वसुंधरेच्या व्यवस्थापनाने दिली.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
