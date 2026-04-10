अपहरणानंतर सुखरूप परतला चिमुकला
कुर्ला स्थानकावर लागला शोध
कळवा, ता. १० (बातमीदार) : कळवा पूर्व येथील शांतीनगर परिसरातून अपहरण झालेल्या साडेतीन वर्षांच्या मुलाचा कुर्ला रेल्वे स्थानकावर शोध लागला आहे. पोलिसांनी तत्परता दाखवत अवघ्या काही तासांत मुलाला पालकांच्या स्वाधीन केले. रहेमान उर्फ रोशन इम्रान शेख असे या मुलाचे नाव असून, याप्रकरणी कळवा पोलिस अज्ञात अपहरणकर्त्याचा शोध घेत आहेत.
मंगळवारी (ता. ७) सायंकाळी शांतीनगर झोपडपट्टीत खेळत असताना अज्ञात व्यक्तीने रहेमानचे अपहरण केले होते. याप्रकरणी कळवा पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. घटनेचे गांभीर्य ओळखून सहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रिया ढमाले व वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक उतेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथक तयार केले होते. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यासोबतच रेल्वे सुरक्षा दलाच्या ग्रुपवर मुलाचे फोटो तातडीने शेअर केले.
रेल्वे पोलिसांनी मुलाचा फोटो ओळखला आणि तो कुर्ला रेल्वे स्थानकावर सापडल्याची माहिती कळवा पोलिसांना दिली. नियमानुसार, मुलाला मानखुर्द येथील बालसुधार केंद्रात ठेवण्यात आले होते. कळवा पोलिसांनी पालकांसह तिथे जाऊन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली आणि रहेमानला त्याच्या आई-वडिलांच्या ताब्यात दिले.
तपास सुरू
मुलाला सुखरूप शोधण्यात यश आले असले, तरी त्याला कळव्यातून कुर्ल्यापर्यंत कोणी नेले, याचा शोध पोलिस घेत आहेत. अज्ञात अपहरणकर्त्याची ओळख पटवण्याचे काम सुरू असून, लवकरच त्याला अटक करण्यात येईल, असे पोलिस निरीक्षक नावडे यांनी सांगितले. हरवलेला मुलगा सुखरूप परतल्याने शेख कुटुंबाने पोलिसांचे आभार मानले आहेत.
