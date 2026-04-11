महापालिका खरेदी करणार २२ पाण्याचे टँकर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : शहरात पाणीटंचाईची समस्या आहे अशा भागांना पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी मुंबई महापालिकेने १० हजार लिटरचे २२ पाण्याचे टँकर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १० कोटी ४४ लाख १९ हजार ४६८ रुपये खर्च करणार आहे.
मुंबईत पाण्याच्या टँकरची संख्या कमी असल्याने सोसायटीतील रहिवाशांना वेळेवर महापालिकेचे टँकर उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी मुंबईकर नगरसेवकांकडे करीत आहेत. या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेता मुंबईतील पाणीपुरवठा वाढविण्यासाठी पालिकेने वाॅटर टँकर वाढवावे, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली होती. त्यानुसार आता २२ नवीन वाॅटर टँकर खरेदी करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतल्याचे दिसून येत आहे. महापालिकेच्या हद्दीमध्ये दैनंदिन कामासाठी तसेच मुख्य जलवाहिनी दुरुस्ती, दूषित तसेच अपुरा पाणीपुरवठा, सार्वजनिक उत्सव, निवडणूक कार्यक्रम, विविध सरकारी कार्यक्रम, आपत्कालीन परिस्थिती अशाप्रसंगी जलवाहकांची सेवा पुरविण्याची मागणी जल अभियंता विभागाद्वारे आणि पालिकेच्या विविध विभाग कार्यालयांमार्फत केली जाते. मात्र सद्य:स्थितीत कार्यकारी अभियंता (परिवहन) पाणीपुरवठा उपविभागात ३७ पाण्याचे टँकर्स असून, यांच्यामार्फत शहर, पश्चिम व पूर्व उपनगरे येथील विविध विभागांना पाणी पुरविण्यात येते, अशावेळी पाण्याच्या टँकर्सअभावी अनेक विभागांत पालिकेला पाणीपुरवठा करण्यास मोठा अडथळा येतो. यासाठी महापालिकेने १० हजार लिटरचे २२ पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
