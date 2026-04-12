वसईत ‘प्रभू प्रेरणा’ ध्यान केंद्राचे १९ एप्रिलला उद्घाटन

वसईत ‘प्रभू प्रेरणा’ ध्यान केंद्राचे उद्घाटन
विरार (बातमीदार) : प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय यांच्या वतीने वसई पूर्व येथे ‘प्रभू प्रेरणा’ या नवीन ध्यान केंद्राची उभारणी करण्यात आली असून, त्याचे उद्घाटन रविवारी (ता. १९) होणार आहे. १९३७ पासून ही संस्था जगभरात राजयोग ध्यान व भारतातील प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञानाचा प्रसार करीत आहे. वसई परिसरातही गेल्या ४० वर्षांहून अधिक काळ सातत्याने सेवा सुरू असून, अनेक नागरिकांना मानसिक शांती, सकारात्मकता आणि जीवनातील संतुलनाचा लाभ झाला आहे. या उद्घाटन सोहळ्यास ब्रह्माकुमारी जयंती (लंडन) या अतिरिक्त प्रमुख व आंतरराष्ट्रीय वक्त्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर व स्थानिक जनप्रतिनिधींची उपस्थिती अपेक्षित आहे. वसई सेवाकेंद्राचे संचालन ब्रह्माकुमारी प्रफुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली होत असून, या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शन ब्रह्माकुमारी दिव्यप्रभा (मुंबई पश्चिम) करीत आहेत. ब्रह्माकुमारी संस्थेच्या ध्यान केंद्रांमध्ये सर्व धर्म, जात व घटकांतील नागरिकांसाठी मोफत राजयोग ध्यान व आध्यात्मिक शिक्षण उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांपासून गृहिणींपर्यंत सर्व वयोगटांसाठी हे मार्गदर्शन उपयुक्त ठरत असून, मनःशांती, स्थैर्य आणि अंतर्गत शक्ती वाढण्यास मदत होते. या नवीन ध्यान केंद्राचा लाभ घेऊन राजयोग ध्यान आपल्या जीवनात अंगीकारावे आणि शांती, आनंद व समृद्धीकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन संस्थेकडून करण्यात आले आहे.
