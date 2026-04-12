जासई परिसरातून अडीच लाखांचे हेरॉईन जप्त

नवी मुंबई, ता. १२ (वार्ताहर) : उरण पोलिसांनी अमली पदार्थांची विक्री आणि त्याचे सेवन करणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहीम सुरू केली आहे. यादरम्यान पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. १०) दुपारी जासई येथील एका पार्किंग परिसरामध्ये छापा टाकून अमली पदार्थाची विक्री करणाऱ्या तरुणासह त्याचे सेवन करणाऱ्या एकूण तिघांना अटक केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी दोन लाख ५२ हजार ८०० रुपयांचे गर्द (हेरॉईन)सदृश अमली पदार्थ जप्त केले आहे.
जासई येथील शीतल परिवहन पार्किंगच्या मागे असलेल्या जांभळीच्या झाडाखाली काही तरुण संशयास्पदरीत्या अमली पदार्थाचे सेवन करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. याआधारे उरण पोलिसांनी शुक्रवारी दुपारी त्या ठिकाणी धाड टाकली. रवींद्र कल्याण शेट्टी (वय २७), गणेश दत्तू भिडे (२५) आणि गणेश विनय पाटील (१९) हे तिघेही अमली पदार्थाचे सेवन करताना आढळून आले. पोलिसांनी त्यांची झडती घेतली असता, गणेशकडे ६.३२ ग्रॅमची गर्दसदृश फिक्कट तपकिरी रंगाच्या पावडरच्या ८५ पुड्या सापडल्या. या कारवाईत तिन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तिघांना अटक करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक हनिफ मुलाणी यांनी दिली. न्यायालयाने या तिन्ही संशयितांना तीन दिवस पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
