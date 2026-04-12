मुरूडमध्ये महसूल समाधान शिबिर
११६२ लाभार्थ्यांना तत्काळ सेवा
मुरूड, ता. १२ (बातमीदार) : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर’ अभियानांतर्गत टप्पा क्र. १ मध्ये बोर्ली मंडळातील मौजे वळके येथील हनुमान मंदिरात शुक्रवारी (ता. १०) शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या शिबिरास नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
शिबिरापूर्वी मंडळातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये जाऊन जनजागृती करण्यात आली. शिबिरादरम्यान विविध शासकीय सेवांसाठी अर्ज स्वीकारून अनेक सेवा तत्काळ देण्यात आल्या. यात उत्पन्न दाखले (१६१), वय व अधिवास प्रमाणपत्रे (४३), जात दाखले (२६), डिजिटल सातबारा (४६९), डिजिटल ८-अ उतारे (११८), रेशन कार्ड (२८), आधार अपडेट (१२), संजय गांधी निराधार योजना नोंदणी (१२) अशा सेवांचा समावेश होता. तसेच निवडणूक विभागांतर्गत नवीन मतदार नोंदणी (५८), नाव वगळणे (१६), दुरुस्ती/स्थलांतर (९०) अर्ज स्वीकारण्यात आले. याशिवाय विविध दाखल्यांसाठी अतिरिक्त अर्जही घेण्यात आले.
कार्यक्रमास जिल्हा परिषद सदस्या ज्योती नागावकर, सरपंच प्रिया म्हात्रे, उपसरपंच परेश चवरकर, विजय घाणेकर, सामाजिक कार्यकर्ते भगीरथ पाटील, शरद पाटील व स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते. तहसीलदार आदेश डफळ यांनी शासन निर्णय (१८ फेब्रुवारी २०२६) अंतर्गत योजनांची माहिती देत पुढील शिबिरात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. या वेळी १० एप्रिल निमित्त राष्ट्रीय भूमापन दिन साजरा करून उपअधीक्षक काळे यांनी त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट केले.
चौकट
पुढील टप्पा
शुक्रवारी (ता. १७ एप्रिल) उसरोली येथे पुढील समाधान शिबिर होणार असून, नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून शासकीय सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
