भिवंडी पालिकेच्या ५० शाळा डिजिटल होणार

भिवंडी, ता. १२ (बातमीदार) : भिवंडी-निजामपूर शहर महापालिका अंतर्गत येणाऱ्या शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचा मोठा टप्पा गाठला जाणार आहे. एकूण ९७ शाळांपैकी ५० शाळा लवकरच डिजिटल होणार आहेत. सरकारच्या उपक्रमांतर्गत काही दिवसांपूर्वी संगणक लॅब उभारण्यासाठी आवश्यक साहित्य शाळांपर्यंत पोहोचविण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या एकूण ९७ शाळांमध्ये ११ माध्यमिक आणि ८६ प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. या सर्व शाळांचे टप्प्याटप्प्याने संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. सध्या ५० शाळांसाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध झाले आहे. यात प्रत्येकी १० संगणक, प्रिंटर, प्रोजेक्टर आणि एलईडी पॅनल यांचा समावेश आहे. या संगणक लॅबमध्ये अद्याप प्रशिक्षकांची नेमणूक झालेली नसली, तरी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (जूनपासून) विद्यार्थ्यांना नवीन अभ्यासक्रमासह डिजिटल माध्यमातून शिक्षण देण्याची तयारी सुरू आहे. काही शाळांमध्ये ‘स्मार्ट रूम’ उभारणीचे कामही वेगाने सुरू आहे.
संगणकीकरणामुळे विद्यार्थ्यांना चलत-चित्रांच्या माध्यमातून शिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता वाढून शिक्षण अधिक प्रभावी आणि गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे. भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय)सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही शिक्षणात करता येणार असल्याने विद्यार्थ्यांना अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणार आहे.
डिजिटल शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांची एकाग्रता वाढून ते अधिक जलद आणि प्रभावीपणे ज्ञान आत्मसात करू शकतील, असे शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी सौदागर शिखरे म्हणाले.
