माथेरानमध्ये शैक्षणिक साहित्य वाटप
महात्मा फुले जयंतीनिमित्त उपक्रम
कर्जत, ता. १२ (बातमीदार) : महात्मा जोतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त माथेरान येथे शालेय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भीम जयंती महोत्सव समितीतर्फे हुतात्मा भाई कोतवाल शाळेत हा उपक्रम उत्साहात पार पडला.
समितीचे अध्यक्ष प्रशांत गायकवाड यांच्या पुढाकाराने विद्यार्थ्यांना वह्या, पुस्तके आणि इतर साहित्य देण्यात आले. महात्मा फुले यांच्या स्त्री-शिक्षण, अस्पृश्यता निर्मूलन व शेतकरी हक्कांच्या कार्याची प्रेरणा घेऊन हा उपक्रम राबवण्यात आला.
कार्यक्रमाला शिक्षण सभापती सुनील शिंदे, नगरसेवक मनोज खेडकर, मुख्याध्यापक दिलीप अहिरे यांच्यासह शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित होते. या वेळी मान्यवरांनी फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत बाबासाहेबांचे विचार पोहोचवण्यासाठी असे उपक्रम सातत्याने राबविणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष प्रशांत गायकवाड यांनी दिली.