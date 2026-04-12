कोलाड येथे आंबेडकर जयंती सोहळ्याचे आयोजन
रोहा, ता. १२ (बातमीदार) : कोलाड विभाग बौद्ध समाज, बहुजन समाज तसेच प्रमोद अनंत म्हसकर सामाजिक प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३५वी जयंती यंदा भव्य आणि अनोख्या स्वरूपात साजरी करण्यात येणार आहे.
या सोहळ्यास डॉ. बाबासाहेबांचे वंशज अमनदादा आनंदराज आंबेडकर, मंत्री अदिती तटकरे, आमदार भरत गोगावले, रोहा नगराध्यक्षा वनश्री शेडगे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, उद्योजक प्रमोद म्हसकर यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
जयंतीनिमित्त ‘माता रमाई सन्मान’अंतर्गत साडी वाटप, रक्तदान शिबिर, वृक्षारोपण, लघुपट प्रदर्शन तसेच समाजसेवकांचा सत्कार असे विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
समाजात सामाजिक बांधिलकीची जाणीव वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने हा सोहळा आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती भीम जयंती उत्सव समितीचे संदेश गायकवाड यांनी दिली.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
