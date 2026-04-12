अंबरनाथमध्ये मटका जुगारावर कारवाई

अंबरनाथ, ता. १२ (वार्ताहर) : पूर्व व पश्चिम परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदा मटका जुगारावर पोलिसांनी धडक कारवाई करत दोन ठिकाणी छापे टाकून पाच जणांना अटक केली आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र जुगार अधिनियमानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
शिवाजीनगर पोलिस ठाणे हद्दीत ११ एप्रिलला सायंकाळी उदय हाउसिंग सोसायटीजवळील पत्र्याच्या शेड परिसरात छापा टाकण्यात आला. या कारवाईत अकिल अहमद शेख (६१), स्वप्नील शेलार (४२) आणि जनार्दन जोशी (७०) यांना मटका जुगार खेळताना रंगेहाथ पकडले. हवालदार कैलास पाटील यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास हवालदार वळवी करत आहेत. दरम्यान, अंबरनाथ पश्चिम पोलिस ठाणे हद्दीत मोरेवली नाका, कामगार पुतळ्याजवळील मोकळ्या जागेत दुसरी कारवाई करण्यात आली. या वेळी लक्ष्मण चंद्रन (३०) आणि गणेश मांजोतकर (३५) हे मटका जुगार खेळताना आढळून आले. पोलिस नाईक अनिस शेख यांच्या पथकाने ही कारवाई केली असून पुढील तपास उपनिरीक्षक राजेंद्र अहिरे करत आहेत. दोन्ही कारवायांमध्ये पोलिसांनी रोख रक्कम व जुगाराचे साहित्य जप्त केले आहे.
