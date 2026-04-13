ट्रेकिंगला गेलेल्या तरुणाचा अपघात

किल्ल्यावरील भटकंती जीवावर
कोहोज येथील कुंडात पडून तरुण गंभीर जखमी
मनोर, ता. १३ ः वाडा तालुक्यातील कोहोज किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी गेलेला तरुण कुंडात पडून गंभीर जखमी झाला आहे. या मुलाला स्थानिक बचाव पथकाने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले आहे.
वाडा तालुक्यातील कांबारे गावातील ओम गोतारणे हा तरुण त्याच्या ११ मित्रांसोबत कोहोज किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी गेला होता. रविवारी सकाळी किल्ल्यावर फिरत असताना तोल गेल्याने कुंडात कोसळला. अपघातात ओमला गंभीर दुखापत झाली. या घटनेची माहिती माणकोली येथील कोहोज किल्ला प्रतिष्ठानला देण्यात आली. प्रतिष्ठानच्या सदस्यांनी किल्ल्यावर चढाई करत दुर्गम भागातून तसेच कठीण भौगोलिक परिस्थितीत जखमी ओमला झोळीत भरून किल्ल्याच्या पायथ्याशी आणले. त्यानंतर उपचारासाठी त्याला रुग्णालयात दाखल केले.
खबरदारीचे आवाहन
अपघाताच्या घटनेमुळे गिर्यारोहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. तसेच ट्रेकिंग करताना खबरदारी बाळगण्याचे आवाहन प्रशासन, स्थानिक ग्रामस्थांनी केले आहे.
