स्नेहा दुबेंचा कुटुंबियांशी संवाद

विघ्नेशच्या कुटुंबीयांशी आमदारांचा संवाद
वसई, ता. १३ (बातमीदार)ः हेटकर आळी परिसरात शेजारच्या इमारतीतील व्यक्तीने प्राणघातक मारहाण केलेल्या मुलाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. त्याच्या कुटुंबीयांची आमदार स्नेहा दुबे यांनी भेट घेतली.
विघ्नेश कोंढारे मारहाणीत गंभीर जखमी झाला होता. रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू होते. विघ्नेशच्या कुटुंबीयांशी आमदार स्नेहा दुबे यांनी संवाद साधला. वसई पोलिस ठाण्यात संबंधित प्रकरणाच्या तपासाची आढावादेखील त्यांनी घेतला. तसेच या प्रकरणात सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
