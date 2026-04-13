फॉरेक्स ट्रेडिंग च्या नावाखाली मित्रांना घातला २३ लाखांचा गंडा,

दामदुप्पट परताव्याचे प्रलोभन महागात
फॉरेक्स ट्रेडिंगच्या नावाखाली चौघांना २३ लाखांचा गंडा
नवी मुंबई, ता. १३ (वार्ताहर) : फॉरेक्स ट्रेडिंगच्या व्यवसायात पैसे गुंतवल्यास दामदुप्पट परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखवून एका तरुणाने तुर्भे नाका परिसरातील चौघांना २३ लाख १४ हजारांचा गंडा घातला आहे. या प्रकरणातील आरोपी फरारी असून, तुर्भे पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
तुर्भे नाका परिसरातील हनुमान नगर येथे राहणारा साईराज जाधव (२८) याची समीर जावेद शेख सोबत ओळख होती. दोघेही एकाच व्यायामशाळेत जात असल्याने त्यांची मैत्री होती. समीरने फॉरेक्स ट्रेडिंगमधून मोठा नफा कमवत असल्याचे सांगून परिसरातील त्याच्या मित्रांकडून दुप्पट पैसे देण्याचे प्रलोभन दाखवून उधारीवर पैसे घेतले होते. तसेच त्याबदल्यात अधिकची रक्कम देऊन त्यांचा विश्वासही संपादन केला होता. या प्रकरणात साईराज जाधवसह त्याच्या मित्रांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घरातून पलायन
साईराज जाधवने स्वत:सह आई, पत्नी, भावाच्या खात्यातून रोख स्वरूपात सात लाख रुपये समीरला दिले, तर त्याचे इतर मित्र करण जाधव साडेचार लाख, सुधीर जाधवकडून साडेसहा लाख, विकी मेढकरने पाच लाखांची रक्कम दिली होती, पण पैसे घेतल्यानंतर परतावा देण्यास टाळाटाळ सुरू केली. तसेच ८ जानेवारी २०२६ रोजी मोबाईल फोन बंद करून घरातून पलायन केले होते.
