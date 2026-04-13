७/१२ चा सर्व्हर डाऊन ! कामे खोळंबली

सातबाऱ्यामुळे कामांचा खोळंबा
जव्हार तालुक्यात तांत्रिक बिघाडामुळे गैरसोय
जव्हार, ता. १३ (बातमीदार)ः राज्य तथा केंद्र शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून मिळणारा लाभ शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरत आहे. मात्र, चार दिवसांपासून सर्व्हर डाऊन असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे.
शेतकऱ्यांना विविध कामांसाठी सातबाराची गरज असते. यासाठी वारंवार तलाठी कार्यालयाची पायपीट करावी लागू नये याकरिता शासनाने ऑनलाइन सातबारा उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सेतू सुविधा, महा ई-सेवा केंद्र, सीएससी केंद्रावरून सातबारा काढणे सोपे झाले. मात्र, चार दिवसांपासून ऑनलाइन सातबारा काढण्याचे सर्व्हर डाऊन असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्व्हर नेमके कशामुळे बंद आहे, याबाबत माहिती मिळू शकली नाही. मात्र, प्रकारामुळे शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत आहे.
खरिपाचे नियोजन बिघडले
सध्या खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीच्या कामात तालुक्यातील शेतकरी व्यस्त आहे. खरीप हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पीककर्ज, अनुदानावर बियाण्यांची उचल करण्यासह इतर कामासाठी सातबाराची गरज आहे. सातबारा शासनाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना सोयीचे झाले होते.
शिक्षणाकामी कागदपत्र काढण्यासाठी सातबारा दाखला काढणे गरजेचे आहे. त्यानुसार कागदपत्र काढण्यासाठी जव्हारला फेऱ्या मारत आहे. मात्र, काहीतरी समस्या येत असल्याने मला प्रमाणपत्र मिळत नाही.
- अलका पारधी, मोहपाडा, जव्हार
तांत्रिक बाबी वापरत यंदा शेती करण्याचा मानस केला आहे. त्यासाठी विविध अनुदान मिळणार आहे. मात्र, काही दिवसांपासून सातबारा प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने मोठे नुकसान होत आहे.
-शैला पारधी, आकरे
ऑनलाइन सातबारा निघण्यात अडचणी येत आहेत. त्यानुसार संबंधित विभागाला आदेश दिले आहेत.
- लता धोत्रे, तहसीलदार, जव्हार
