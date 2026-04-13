नेरूळ जेट्टीवर पर्यटकांसाठी कायाकिंग खुले!

सागरी साहसाची नेरूळमध्ये परीक्षा
जेट्टीवरील कायाकिंग खुले, पर्यटनाला चालना
बेलापूर, ता. १३ (बातमीदार)ः नवी मुंबई शहराला उद्याने, चहूबाजूला खाडी परिसर लाभलेला आहे. बेलापूर जेट्टीनंतर नेरूळ जेट्टीवरील कायाकिंगसारख्या सागरी खेळातून पर्यटकांच्या साहसाची परीक्षा सुरू आहे.
कायाकिंग म्हटले की गोवा डोळ्यासमोर उभा राहतो. गोव्यात अशा खेळांसाठी विशिष्ट परिसर आहे. मात्र, नवी मुंबईत खाडी परिसरात पहिल्यांदाच कायाकिंग राईड सुरू झाली आहे. गोवा, कोकण परिसरात १५ वर्षांपासून अधिक काळ सागरी साहसी खेळ पर्यटकांना उपलब्ध करणाऱ्या कोकण एक्सप्लोररच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच नवी मुंबईतील नेरूळ जेट्टीवर रविवार (ता. १२) कायाकिंग राईड पर्यटकांच्या सेवेत दाखल झाली आहे.
---------------------
ठाणे, मुंबईतील पर्यटक दाखल
कोकण एक्सप्लोरर संस्थेने महिन्याभरापूर्वी नेरूळ जेट्टीवर येऊन कायाकिंग राईडची पाहणी केली. पाण्याची खोली, भरती, ओहोटी, सुरक्षिततेची पाहणी केली. त्यानंतर रविवारी पहिली राईड खुली करण्यात आली. या वेळी ठाणे, मुंबई, नवी मुंबईतून कायाकिंग राईडसाठी पर्यटकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती.
------------------------
कालवधी प्रति व्यक्ती
४५ मिनिटे - ९५०
७५ मिनिटे - १,८००
-----------------------
नवी मुंबई शहरातील नागरिकांना एक साहसी अनुभव देण्यासाठी आलो आहोत. पर्यटकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे आमचे कर्तव्य असून, त्यानुसार विविध सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत.
- पूनम रीबो, सह संस्थापक, कोकण एक्सप्लोरर
