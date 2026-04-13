अंबरनाथचा बाजार रानमेव्यांनी फुलला

अंबरनाथ, ता. १३ (वार्ताहर) : उन्हाळ्याची चाहूल लागताच अंबरनाथच्या बाजारपेठेत रानमेव्याची रंगत खुलली आहे. करवंद (काळी मैना), कैरी, चिंच, काजू यांसह विविध फळांनी बाजारपेठ गजबजून गेली आहे. आंबट-गोड चवीच्या ताज्या करवंदांसह कैरी व चिंच खरेदीसाठी ग्राहक पसंती देत आहे. कर्जत तालुक्यातील आदिवासी महिलांसाठी या हंगामामुळे रोजगाराची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
डोंगरदऱ्या, कड्याकपारी व जंगल परिसरात नैसर्गिकरीत्या उगवणारा रानमेवा गोळा करण्यासाठी या महिला पहाटेपासूनच घराबाहेर पडतात. काटेरी झुडपांतून व कठीण वाटा पार करत जीवाची पर्वा न करता करवंद व इतर फळे गोळा करतात. कर्जत, नेरळ आणि माथेरानच्या डोंगरदऱ्यांतून गोळा केलेला हा रानमेवा अंबरनाथ, बदलापूर, उल्हासनगरसह आसपासच्या बाजारपेठांमध्ये विक्रीसाठी आणला जातो. बाजारात पळसाच्या डोमात आकर्षक पद्धतीने सजवलेली करवंदे ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. २० रुपयांना एक वाटा तर ५० रुपयांत तीन वाटे अशा दरात विक्री होत आहे. विशेष म्हणजे, हा रानमेवा ग्राहकांसाठी आरोग्यदायी पर्याय ठरत आहे. कैऱ्या, चिंच, पेरू, काजू, पपई, फणस तसेच विविध भाज्यांची विक्री या महिलांकडून केली जाते.
आदिवासी महिलांना रोजगाराचा आधार
कैरी-करवंदांच्या चटण्या, लोणची आणि सरबतासाठी स्थानिकांमध्ये मोठी मागणी असल्याने या रानमेव्याची मागणी वाढत आहे. परिणामी, या हंगामात आदिवासी महिलांना आर्थिक दिलासा मिळत आहे. त्यामुळे हा हंगाम आदिवासी भागासाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे.
अंबरनाथ : बाजारात आदिवासी महिलांनी रानमेवा विक्रीसाठी आणला आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
