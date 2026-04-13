३ कोटी ५१ लाखाचा चुना

वरिष्ठ अधिकाऱ्याची अफरातफर
नामांकित कंपनीला तीन कोटी ५१ लाखांचा गंडा
नवी मुंबई, ता. १३ (वार्ताहर) : घणसोली एमआयडीसीतील नामांकित कंपनीत वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याने कंपनीला तब्बल तीन कोटी ५१ लाख ८७ हजारांचा गंडा घातला. या प्रकरणात नवी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने रबाळे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
आरोपी निखिल अजमानी फेब्रुवारी २०२२ पासून मोमेंटम सर्व्हिसेस प्रा.लि. या कंपनीत फायनान्स मॅनेजर म्हणून कामाला लागला होता. वरिष्ठ पदावर असलेल्या अजमानीकडे कंपनीच्या बँक खात्यातून अन्य कंपन्यांना पैसे देण्यासाठी इंटरनेट बँकिंगचे एक्सेल शीट अपलोड करण्याचे अधिकार होते. याच अधिकाराचा गैरवापर करीत आरोपीने जुलै २०२३ पासून व्हेंडर कंपन्यांच्या नावासमोर एक्सेल शीटमध्ये स्वत:च्या बँकेचे खाते क्रमांक टाकून पैसे स्वत:च्या खात्यावर वळवण्यास सुरुवात केली. फसवणूक उघड होऊ नये, यासाठी आरोपीने विप्रो लि. आणि नगारो सॉफ्टवेअरसारख्या कंपन्यांचे बनावट इनव्हॉइस तयार करून कंपनीच्या फायनान्स डिपार्टमेंटला पाठवले. तसेच कंपनीच्या अधिकृत क्रेडिट कार्डचा वापर करून ३.५८ लाख रुपये स्वत:च्या खात्यात वळवून घेतले. पण या कंपन्यांसोबत असलेल्या काही व्हेंडर कंपन्यांनी पैसे मिळाले नसल्याची तक्रार केली. त्यानंतर तब्बल तीन कोटी ५९ लाख ८७ हजारांचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले.
असा झाला भांडाफोड...
कंपनीने त्याच्याकडे चौकशी केल्यानंतर ७८ लाख २३ हजार रुपये घेतल्याचे कबूल केले. तसेच रक्कम काही दिवसांत परत करण्याचे आश्वासन ईमेलद्वारे दिले. त्यापैकी फक्त आठ लाख रुपये अजमानीने परत केले. मात्र उर्वरित साडेतीन कोटींहून अधिक रक्कम घेऊन त्याने पलायन केले.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
