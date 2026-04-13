खारघरमध्ये ३डी प्रदर्शनातून थोर व्यक्तींचा जीवनप्रवास उलगडला
तक्षशिला बौद्ध सेवा मंडळाचा समाजप्रबोधन उपक्रम; खासदार वर्षा गायकवाड यांचे कौतुक
खारघर, ता. १३ (बातमीदार) : खारघर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त तक्षशिला बौद्ध सेवा मंडळाने ‘सन्मान ते मुक्ती : एका क्रांतीची वाटचाल’ या विषयावर भव्य ३डी मॉडेल प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. ११ ते १९ एप्रिलदरम्यान घरकुल शेजारील मैदानावर सुरू असलेल्या या प्रदर्शनाला खासदार वर्षा गायकवाड यांनी भेट देऊन उपक्रमाचे कौतुक केले.
या प्रदर्शनात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, संत तुकाराम महाराज, अण्णा भाऊ साठे, संत गाडगेबाबा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकार्याचे प्रभावी सादरीकरण करण्यात आले आहे. क्यूआर कोडच्या माध्यमातून मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत माहिती ऐकण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
तरुणांनी पुढाकार घेऊन समाजप्रबोधनासाठी केलेले हे कार्य प्रेरणादायी असल्याचे गायकवाड यांनी नमूद केले. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने प्रदर्शनाला भेट द्यावी, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
