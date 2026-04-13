भारती विद्यापीठात ‘माईंड्स’ आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी
अनिश्चिततेत यशासाठी लवचिकता व अनुकूल नेतृत्वावर भर; देश-विदेशातील तज्ज्ञांचा सहभाग
खारघर, ता. १३ (बातमीदार) : खारघर येथील भारती विद्यापीठ (अभिमत विश्वविद्यालय)च्या डिपार्टमेंट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजतर्फे ‘माईंड्स २०२६’ ही दुसरी आंतरराष्ट्रीय परिषद हायब्रिड पद्धतीने यशस्वीपणे पार पडली. ‘अनिश्चिततेत यशस्वी होण्यासाठी लवचिकता आणि अनुकूलन क्षमता’ ही या परिषदेची मध्यवर्ती थीम होती.
परिषदेचे उद्घाटन संयोजक डॉ. मोना सिन्हा यांच्या हस्ते झाले. त्यांनी परिषदेचा उद्देश स्पष्ट करताना जागतिक बदलांच्या पार्श्वभूमीवर व्यवस्थापन कौशल्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. अध्यक्ष व अधिष्ठाता डॉ. प्रेमसिश रॉय यांनी अनिश्चित व्यावसायिक वातावरणात लवचिक आणि अनुकूल नेतृत्वाची गरज अधोरेखित केली.
या परिषदेत ऑस्ट्रेलियातील सदर्न क्रॉस विद्यापीठाच्या प्रा. दर्शना सेडेरा यांनी ‘अराजकता सिद्धांत’ विषयावर मार्गदर्शन केले. तसेच श्रीलंकेतील किवू विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. सजीवानी लियाना अरच्ची, एक्सट्रॅक्ट टेक ऑस्ट्रेलियाचे सीईओ ल्यूक ग्रासियास आणि विप्रोचे कार्यकारी संचालक संजय राय यांसह अनेक मान्यवर सहभागी झाले.
आठ ट्रॅकमधील तांत्रिक सत्रांमध्ये २०५ संशोधकांनी ८५ हून अधिक शोधनिबंध सादर केले. समारोपावेळी विविध उत्कृष्ट संशोधन कार्यांना पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.
हायब्रिड पद्धतीमुळे जागतिक सहभागाला चालना
हायब्रिड पद्धतीचा प्रभावी वापर ही या परिषदेची विशेष बाब आहे. यामुळे देश-विदेशातील संशोधकांना सहज सहभाग घेता आला. शैक्षणिक देवाणघेवाण, नेटवर्किंग आणि जागतिक सहकार्य वाढवण्यास मोठी चालना मिळाली. बदलत्या काळात डिजिटल माध्यमातून संशोधन आणि ज्ञानविनिमय अधिक व्यापक करण्याचा संदेश या परिषदेतून देण्यात आला.
