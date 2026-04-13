१३ नूतन वैद्यकीय पदवीधरांचा गौरव

डोंबिवली, ता. १३ : नानासाहेब पुणतांबेकर स्मृती न्यासतर्फे विविध वैद्यकीय संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित जागतिक आरोग्य दिन सोहळा सीकेपी सभागृहात उत्साहात पार पडला. या वेळी १३ नूतन वैद्यकीय पदवीधरांचा प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.
इंडियन डेंटल असोसिएशन, आयुर्वेद व्यासपीठ, डोंबिवली होमिओपॅथिक रजिस्टर्ड प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन आणि नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा) यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात आला. ‘आरोग्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने एकत्र काम करू या’ या घोषवाक्याशी सुसंगत कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली होती. नायर रुग्णालयाच्या सामाजिक वैद्यक विभागप्रमुख डॉ. ऋजुता हडये या प्रमुख वक्त्या, तर माजी विभागप्रमुख डॉ. एलकन डॅनियल हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. न्यासाचे अध्यक्ष डॉ. सुनील पुणतांबेकर यांनी स्वागत करून प्रास्ताविकात गेल्या ३० वर्षांतील आरोग्य दिन उपक्रमांचा आढावा घेतला.
डॉ. हडये यांनी जागतिक आरोग्य दिनाचे महत्त्व स्पष्ट करताना विविध वैद्यकीय शाखांनी एकत्रितपणे कार्य करण्याची गरज अधोरेखित केली. डॉ. एलकन डॅनियल यांनी बिहारमधील कुटुंब नियोजन प्रकल्पाचा अनुभव कथन करत त्याचे परिणाम मांडले. कार्यक्रमात सहभागी चार संस्थांचे वार्षिक अहवाल दृकश्राव्य माध्यमातून सादर करण्यात आले. यशवंत सप्रे यांनी दधिची देहदान मंडळाच्या कार्याची माहिती देत अवयवदानाचे महत्त्व पटवून दिले. कार्यक्रमाचा समारोप डॉ. माधवी महाजन यांनी सादर केलेल्या ‘आरोग्य पसायदान’ने झाला. सूत्रसंचालन डॉ. दिलीप कोपर्डे यांनी केले. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात १३ नूतन वैद्यकीय पदवीधरांसह त्यांच्या पालकांचाही गौरव करण्यात आला. डॉ. पुष्कर वाघ यांनी पदवीधरांना आमंत्रित केले. डॉ. गायत्री कुलाली यांनी भावी उपक्रमांची माहिती दिली, तर डॉ. अभिषेक परुळेकर यांनी आभार मानले.
