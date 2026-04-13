सफेद रंगातील बाबासाहेबांच्या सहीचे टी-शर्टची बाजारपेठेत चलती

बाबासाहेबांच्या सहीचे टी-शर्टच्या बाजारपेठेत चलती
वाशी, ता. १३ (बातमीदार) ः भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे वेध लागले असून, वाशीच्या बाजारपेठेत भीमरायांच्या प्रतिमेसह आता त्यांच्या स्वाक्षरी (सिग्नेचर) असलेल्या टी-शर्टना तरुणाईकडून मोठी पसंती मिळत आहे. यंदा पांढऱ्या रंगाच्या टी-शर्टवर निळ्या किंवा काळ्या रंगात छापलेली बाबासाहेबांची सही आकर्षणाचे केंद्र ठरली असून, बाजारपेठेत या टी-शर्टची मोठी चलती आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मंडळे, सामाजिक संस्था आणि युवक संघटनांकडून एकसारखे टी-शर्ट परिधान करून मिरवणुका काढण्याची परंपरा वाढत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात एकसारख्या डिझाइनचे टी-शर्ट खरेदी करण्याकडे कल वाढला आहे. सफेद रंगावर निळ्या किंवा काळ्या रंगात छापलेली बाबासाहेबांची सही आकर्षक दिसत असल्याने ग्राहकांचा त्याकडे ओढा वाढला आहे.
बाजारात १५० ते ५०० रुपयांपर्यंत विविध दरांमध्ये हे टी-शर्ट उपलब्ध असून, काही विक्रेत्यांकडून बल्क खरेदीवर विशेष सवलती दिल्या जात आहेत. तसेच ग्राहकांच्या मागणीनुसार नाव किंवा संघटनेचे नाव छापून देण्याची सुविधाही काही दुकानदारांनी उपलब्ध करून दिली आहे.
व्यापाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण
विक्रेत्यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत बाबासाहेबांच्या प्रतिमा असलेल्या कपड्यांबरोबरच सिग्नेचर प्रिंटचा ट्रेंड वाढला आहे. साधा पण प्रभावी लूक देणाऱ्या या टी-शर्टना युवकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. जयंती उत्सवाची तयारी जोरात सुरू असून, बाजारपेठेत खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी वाढत आहे. सफेद टी-शर्ट, निळे दुपट्टे आणि अन्य साहित्यांच्या विक्रीत वाढ झाल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठेत उत्साह आणि व्यापारी उलाढालीला उभारी मिळाल्याचे चित्र दिसत आहे.
