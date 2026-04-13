पडघ्यात समाधान शिबिराला प्रतिसाद

पडघा, ता. १३ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील पडघा मंडळातील गावांसाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान’ शिबिर झाले. बी. बी. पाटील इंग्लिश हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज, कुरुंद येथे पार पडलेल्या शिबिराला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
सर्वसामान्य नागरिकांना एकाच छताखाली महसुली दाखले, प्रमाणपत्रे, सातबारा उतारे, शिधापत्रिका व विविध शासकीय योजनांची माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन शिवसेना नेते प्रकाश पाटील यांच्या हस्ते झाले. या वेळी पंचायत समिती सदस्य एकनाथ पाटील, मनसे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष शैलेश बिडवी, सरपंच (प्रशासक) सायली पाटील, माजी सरपंच रवींद्र विशे, अजय चव्हाण उपस्थित होते. तसेच उपअधीक्षक भूमीअभिलेख सचिन हमजादे आणि नायब तहसीलदार आदेश म्हात्रे यांनी शिबिराची पाहणी केली. शिबिरात २१ विविध शासकीय सेवांचा लाभ ५५२ नागरिकांनी घेतला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी शिबिराचे महत्त्व सांगत नागरिकांना मार्गदर्शन केले.
