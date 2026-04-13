लाखोंचे हेरॉईन उरणमधून जप्त

लाखोंचे हेरॉइन उरणमधून जप्त
उरण, ता. १३ (बातमीदार)ः तालुक्यातून पोलिसांनी तब्बल दोन लाख ५२ हजार ८०० रुपये किमतीचे हेरॉइन जप्त केले असून, तिघा तरुणांना अटक केली आहे. या कारवाईमुळे अमली पदार्थ तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत. उरण तालुक्यातील जासई येथील शीतल परिवहन पार्किंगलगतच्या झाडाखाली काही तरुण अमली पदार्थांचे सेवन करीत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांच्या पथकाने छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान रवींद्र शेठी (२७), गणेश भिडे (२५), गणेश पाटील (१९) यांना पकडण्यात आले. आरोपींची झडती घेतली असता त्यांच्याकडून ५.९० ग्रॅम वजनाच्या हेरॉइनच्या ८५ पुड्या जप्त करण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या अमली पदार्थांची दोन लाख ५२ हजार ८०० रुपये इतकी किंमत आहे.
तीन दिवसांची कोठडी
पोलिसांनी तिन्ही आरोपींविरोधात नार्कोटिक्स ड्रग्ज अँड सायकॉट्रोपिक सबस्टन्सेस कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
