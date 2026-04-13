वडखळ येथे ट्रेलरची स्कूटीला जोरदार धडक स्कुटीस्वार जागीच ठार

वडखळ येथे ट्रेलरच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
पेण, ता. १३ (वार्ताहर) : पेण तालुक्यातील वडखळ-अलिबाग मार्गावरील असणाऱ्या संजीवनी रुग्णालयासमोर ट्रेलरची दुचाकीला जोरदार धडक बसून या अपघातात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला आहे. रविवारी (ता. १२) सकाळच्या सुमारास ही घटना घडली. मुंबईच्या ताडवाडी येथील दिनेश धुमाळ (वय ५३) हे अलिबागला जात असताना वडखळ येथील संजीवनी रुग्णालयासमोर ट्रेलरने त्यांच्या दुचाकीला जोरात धडक दिली. या धडकेनंतर धुमाळ हे ट्रेलरच्या मागच्या चाकाखाली येऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची नोंद वडखळ पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, अधिक तपास पोलिस निरीक्षक संतोष जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक सोनवणे हे करीत आहेत.
