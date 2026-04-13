गावसकर मैदानावर झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यशाळा
तुर्भे, ता. १३ (बातमीदार) : बेलापूर मतदारसंघातील झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसन प्रश्नांना दिशा देण्यासाठी आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सीबीडी बेलापूर येथील गावसकर मैदानावर आयोजित झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यशाळा उत्साहात पार पडली. आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पुढाकारातून हा उपक्रम राबविण्यात आला.
यापूर्वी दि. १७ फेब्रुवारी रोजी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्या दालनात झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. त्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी आणि नागरिकांना मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. कार्यशाळेत मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एमएमआर एसआरए) ठाणे येथील उपमुख्य अभियंता राजकुमार पवार तसेच सक्षम प्राधिकारी मिनल पालांडे यांनी पुनर्वसन योजनांची सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये पुनर्वसन प्रक्रियेतील टप्पे, आवश्यक कागदपत्रे, पात्रता निकष, तसेच शासनाच्या धोरणांविषयी सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले.
कार्यशाळेला स्थानिक नागरिक, झोपडपट्टीधारक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संबंधित अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळणार असून, पात्र लाभार्थ्यांना घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास आमदार मंदा म्हात्रे यांनी व्यक्त केला.
कार्यक्रमास नगरसेविका भारती कोळी, पूनम पाटील, सरोज पाटील, नगरसेवक अमित पाटील, माजी विरोधी पक्षनेते पंढरीनाथ पाटील, माजी नगरसेवक अशोक गुरुखे, दि. ना. पाटील, भाजप नेते निलेश म्हात्रे, तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
