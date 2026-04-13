दीडशे पुनर्वसन प्रकल्प
विकसकांकडून माघारी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : वर्षानुवर्षे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडवणाऱ्या विकसकांना एसआरए प्राधिकरणाने दणका दिला आहे. त्यानुसार कायदेशीर कारवाई करून १३/२अंतर्गत १५० पुनर्वसन प्रकल्प काढून घेतले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नव्याने विकसकांची नियुक्ती करण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू केली जाणार आहे.
मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी एसआरएच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबवले जात आहेत. अनेक विकसकांनी आठ-दहा वर्षांहून अधिक काळापासून प्रकल्प प्रलंबित ठेवल्याने रहिवासी बेघर झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर वारंवार नोटीस पाठवूनही संबंधित विकसकांनी प्रकल्पाला विलंब केल्याने एसआरएने १५० प्रकल्प काढून घेतल्याची माहिती एसआरएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी नवीन विकसकांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
