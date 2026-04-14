डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे चित्र

दगडावर साकारले महामानवाचे चित्र
पालघरच्या चित्रकाराचे बाबासाहेबांना अनोखे अभिवादन
कासा, ता.१४ (बातमीदार)ः डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त पालघर येथील चित्रकार कौशिक जाधव यांने महाडच्या चवदार तळे परिसरातील एका दगडावर बाबासाहेबांचे चित्र साकारले आहे. या अभिनव कलाकृतीतून सामाजिक संदेशासोबतच ऐतिहासिक स्मृतींना उजाळा दिला आहे.
चित्रकार कौशिक जाधव यांनी अवघ्या अर्ध्या तासात हे चित्र रेखाटले. दगडाच्या नैसर्गिक पृष्ठभागाचा वापर करून त्यांनी अत्यंत बारकाईने बाबासाहेबांचे व्यक्तिमत्त्व जिवंत केले आहे. या माध्यमातून महाडच्या चवदार तळ्यावरील सत्याग्रहाच्या आठवणी नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्या प्रयत्न केला आहे.
सामाजिक जाणीवांचा संगम
कौशिक जाधव विविध सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक प्रसंगी राजपुरुष, देव-देवतांची चित्रे रेखाटतात. कलेच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक विचार पोहोचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. या कलेतून सर्जनशीलता, सामाजिक जाणीवांचा सुंदर संगम दिसून येतो. या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
