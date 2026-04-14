धर्मदाय निधीवाटप कार्यक्रमाला प्रतिसाद
विरार, ता. १४ (बातमीदार) : वसई शेतकरी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचा धर्मदाय निधीवाटप कार्यक्रम सोसायटीच्या बॅंक्वेट हॉलमध्ये नुकताच झाला. सदर कार्यक्रमात वसई शेतकरी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे व्यवस्थापक आशय हरेश्वर राऊत यांनी सोसायटीच्या कामगिरीचा थोडक्यात आढावा घेतला.
त्यात त्यांनी सांगितले की, आजवर सोसायटीने विविध संस्थांना सोसायटीच्या धर्मदाय निधीमधून निधीचे वाटप केले आहे. तसेच मदत करत असताना सोसायटीने नेहमीच संस्थांची निकड किती जास्त हे विचारत घेतले आहे. सोसायटी त्यांच्या भागधारकांना आजारपणासाठी खर्च झाल्यास त्यासाठी वैद्यकीय आर्थिक मदत करत असते, असेही त्यांनी सांगितले. सहकारी सोसायटीच्या धर्मदाय फंडातून व्यवस्थापक आशय राऊत, उपव्यवस्थापक समीर पाटील व सचिव हरेश्वर राऊत यांच्या हस्ते सोमवंशी क्षत्रिय समाजोन्नती संघ फंड संस्थेला १५ लाख रुपयांचा धनादेश सुपूर्द केला. सोमवंशी क्षत्रिय समाजोन्नती संघ फंड ट्रस्ट तर्फे विलास चोरघे यांनी सांगितले की, या सोसायटीने गरजु संस्थांना आर्थिक मदत देण्याचे कार्य नेहमीच केले आहे. वसतिगृहाची इमारत बांधकामच्या अंतिम टप्प्यात असताना आम्हाला निधीची अत्यंत गरज होती. त्याअनुषंगाने सहकारी सोसायटीने १५ लाखांची मदत केली, त्याबाबत आम्ही कृतज्ञ आहोत. सदर कार्यक्रमास वसई शेतकारी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या आजी माजी पदाधिकारी उपस्थित होते.
