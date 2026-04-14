मोटारसायकलवरून महिलेला लुटणारा आरोपी नेरळ पोलिसांकडून जेरबंद

दुचाकीवरून महिलेला लुटणारा आरोपी नेरळ पोलिसांकडून जेरबंद
कर्जत, ता. १४ (बातमीदार) : नेरळ परिसरातील महिलेच्या गळ्यातील सोनसाखळी व मंगळसूत्र जबरीने चोरी करणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला रायगड पोलिसांनी अटक करत गजाआड केले आहे. या कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांनी दिलासा व्यक्त केला आहे.
फिर्यादी महिला हेटकर आळी येथून अंबिका नाका येथे पायी जात असताना आरोपीने दुचाकीवरून मागून येत त्यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी आणि मंगळसूत्र हिसकावून पळ काढला होता. याप्रकरणी संबंधित महिलेने नेरळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला. यानंतर नेरळ पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. तपासादरम्यान गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली दुचाकीचा मागोवा घेत आरोपी प्रवीण पाटील (वय ४१, रा. कर्जत) याला सापळा रचून अटक करण्यात आली. पोलिसांनी आरोपीकडून एक लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.
दरम्यान, आरोपी हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर ठाणे व नागपूर जिल्ह्यातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये एकूण १२ गुन्हे दाखल असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
या कारवाईत पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल, अपर पोलिस अधीक्षक अभिजित शिवथरे आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी राहुल गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेरळ पोलिस ठाण्याचे प्रभारी राहुल वरोटे यांच्या तपास पथकाने तांत्रिक तपास व गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपीचा शोध घेतला. पोलीस उपनिरीक्षक सुशिल काजरोळकर (तपास अधिकारी) यांच्यासह सचिन वाघमारे, लतिका कदम, राजेभाऊ केकाण, आशु बेंद्रे आणि विनोद वांगणेकर यांनी सहभाग घेतला.
