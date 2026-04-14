माणगाव शहरात भरदिवसा घरफोडी
माणगाव, ता. १४ (वार्ताहर) ः माणगाव शहरात घरफोडीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. शुक्रवार (ता. १०) वाकडाई नगर येथील एका बंद घर चोरट्यांनी फोडल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी माणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घर बंद असल्याचा फायदा घेत चोरट्याने मागील बाजूचा दरवाजा उघडून सुमरे दोन लाख ६५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम चोरून नेली. दिवसाढवळ्या अशा प्रकारची घटना घडल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी माणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा तपास पोलिस हवालदार सुरज फडताडे करीत असून आरोपींचा शोध घेत आहेत.
