विनापरवानगी वृक्षछाटणीप्रकरणी गुन्हा

तुर्भे, ता. १४ (बातमीदार) : विनापरवानगी वृक्षछाटणी केल्याच्या प्रकरणी महापालिकेच्या उद्यान सहाय्यकाद्वारे कोपरखैरणे पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे.
गेल्या महिन्यात कोपरखैरणे सेक्टर ११ मधील भूखंड क्रमांक ९६ येथे काही वृक्षांची छाटणी करण्यात आली होती. याविषयी कोपरखैरणे विभागाचे उद्यान सहाय्यक श्रीकांत जाधव यांच्या निदर्शनास ही गोष्ट आली होती. त्यानंतर त्यांनी पाहणी करून ही वृक्षछाटणी विनाअनुमती केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांनी वृक्षछाटणी करणारे एस. एम. पाटील यांना नोटीस बजावली होती. या नोटीसमध्ये महापालिकेची अनुमती न घेता पेल्टोफोरम एक नग, सातवीन दोन नग झाडाच्या फांद्या बेकायदा तोडल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई का करण्यात येऊ नये, याविषयी सात दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करावा, असे नमूद केले होते. पाटील यांचा खुलासा समाधानकारक न वाटल्याने महापालिकेच्या वतीने त्यांच्याविरुद्ध कोपरखैरणे पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंद केली. शहरामध्ये कोणीही विनाअनुमती वृक्ष छाटणी करू नये, अन्यथा संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे आवाहन उद्यान विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.