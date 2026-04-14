पुस्तकांतून भेटले बाबासाहेब

बदलापूर, ता. १४ (बातमीदार) : अंबरनाथ तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा इंदगाव येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त एक आगळावेगळा आणि विचारप्रवर्तक उपक्रम राबविण्यात आला. पारंपरिक औपचारिक कार्यक्रमांऐवजी विद्यार्थ्यांनी ‘वाचनातून जयंती साजरी’ करण्याचा अभिनव संकल्प प्रत्यक्षात उतरवत सर्वांचे लक्ष वेधले.
उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांनी एक तास बाबासाहेबांच्या जीवनचरित्रांवर आधारित ग्रंथांसह विविध ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायी पुस्तके एकाग्रतेने वाचली. शाळेच्या परिसरात निर्माण झालेले शांत आणि अभ्यासपूर्ण वातावरण विद्यार्थ्यांसाठी समृद्ध अनुभव ठरले. वाचनाच्या माध्यमातून महापुरुषांच्या विचारांशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नव्या जाणिवा जागृत झाल्या. ‘शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मूलमंत्र विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमातून आत्मसात केला. मुख्याध्यापक अमोल राजेंद्र पेन्सलवार यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण होण्याबरोबरच विचारशक्ती आणि सामाजिक जाणही विकसित होत असल्याचे दिसून आले.
सकारात्मक संदेश
आजच्या डिजिटल युगात पुस्तकांपासून दुरावत चाललेल्या पिढीला पुन्हा वाचनाकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होऊन ते सजग, विचारशील आणि जबाबदार नागरिक म्हणून घडतील, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. इंदगाव शाळेचा हा उपक्रम इतर शाळांसाठीही प्रेरणादायी ठरत असून, शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक संदेश देणारा ठरला आहे.
बदलापूर : इंदगाव शाळेतील विद्यार्थ्यांनी बाबासाहेबांच्या जीवनचरित्रांवर आधारित पुस्तकांचे वाचन केले.
