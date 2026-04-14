कळंबोली सर्कल बनतेय ‘मृत्यूचा सापळा’

पनवेल, ता. १४ (बातमीदार) : कळंबोली सर्कल परिसरात अपघातांची मालिका सुरूच असून केवळ दोन दिवसांत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. गुरुवारी (ता. ९) एका दुचाकीस्वाराचा ट्रकच्या धडकेत मृत्यू झाला होता. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. १०) दुपारी सुमारे ४.१५ वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात आणखी दोन तरुणांचा बळी गेला.
सीसीआय गोदामासमोरील सेवा रस्त्यावर कंटेनर चालकाने भरधाव वेगात वाहन चालवत समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात कमलेश यादव (वय ३६) आणि शैलेश सहानी (वय २२) हे गंभीर जखमी झाले होते. उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले असता दोघांचाही मृत्यू झाला. या प्रकरणी कळंबोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
दरम्यान, सर्कल विस्तारीकरणाच्या कामामुळे सुरक्षेचा अभाव असल्याचा दावा नागरिकांकडून केला जात आहे. अनेक महामार्ग एकत्र येणाऱ्या या ठिकाणी खड्डे, वेग नियंत्रणाचा अभाव आणि जड वाहनांची वर्दळ ही अपघातांची प्रमुख कारणे ठरत आहेत. वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
