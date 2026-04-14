अनधिकृत बाजारांवर महापालिकेचा धडक प्रहार

पनवेल, ता. १४ (बातमीदार) : महापालिकेच्या हद्दीत वाढत्या अतिक्रमणांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाने अखेर ठोस पावले उचलली आहेत. तळोजा आणि नावडे परिसरातील अनधिकृत आठवडा बाजारांवर सोमवारी (ता. १३) कारवाई करण्यात आली. प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या खांदेपालटानंतर या कारवाईला वेग आल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या निर्देशानुसार तळोजा येथे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने अनधिकृत बाजार हटवला. पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी संबंधित ठिकाणी कर्मचारी व सुरक्षा रक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. नावडे उपविभागातील घोटगाव येथे भरत असलेल्या सोमवार बाजारावरही कारवाई करीत फेरीवाल्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
उपायुक्त नानासाहेब कामठे यांच्या सूचनेनुसार सहाय्यक आयुक्त सुबोध ठाणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभारी प्रभाग अधिकारी मनोज चव्हाण यांनी मोहीम राबवली. नुकत्याच झालेल्या बदलीनंतर नावडे विभागात ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. १७५ कंत्राटी कर्मचारी असूनही नियोजनाअभावी कारवाई प्रभावी होत नसल्याची टीका होत आहे. नऊ वर्षांत सर्वेक्षण न झाल्याने अतिक्रमणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तात्पुरत्या कारवाईऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
सुरक्षारक्षक तैनात
तळोजा फेज-१, सेक्टर-१० येथे सोमवारी अनधिकृत बाजारांवर अतिक्रमण विभागाच्या वतीने कारवाई करण्यात आली. या ठिकाणी कारवाईनंतर पुन्हा बाजार भरला जाऊ नये, यासाठी अतिक्रमणविरोधी विभागाचे कर्मचारी तसेच सुरक्षा रक्षक कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. तसेच उपविभाग नावडेअंतर्गत घोटगाव येथील अनधिकृत सोमवार बाजारांवर कारवाई करीत कर्मचारी तसेच सुरक्षा रक्षक तैनात केले आहेत.
