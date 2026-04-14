श्रीवर्धन येथे कोयता गॅंग सक्रिय
नागरिकांत भीतीचे वातावरण
श्रीवर्धन, ता. १४ (वार्ताहर) ः श्रीवर्धन शहरात गेल्या महिनाभरापासून चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. अशातच आता हातात कोयते घेतलेल्या टोळ्यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मंगळवार (ता. १४) मध्यरात्री दोन ते तीनच्या सुमारास शहरात कोयता गँग दिसल्याने खळबळ उडाली आहे.
शहरातील दाबक पाखाडी परिसरात मध्यरात्री घरांची दारे ठोठावण्याचे आणि कौले वाजल्याचे आवाज आल्याने स्थानिक नागरिक घराबाहेर आले. या वेळी काळे कपडे घातलेले आणि चेहऱ्यावर रुमाल बांधलेले चार ते पाच चोरटे हातात कोयते घेऊन पळताना दिसले. चोरट्यांकडे धारदार शस्त्रे असल्याने नागरिकांनी त्यांचा पाठलाग केला, मात्र चोरटे वेगवेगळ्या वाड्यांमधून पसार होण्यात यशस्वी झाले. दरम्यान, महिनाभरापासून शहरात चोरीचे सत्र सुरू असूनही पोलिसांच्या हाती अद्याप ठोस धागेदोरे लागलेले नाहीत. रात्रीची गस्त असतानाही चोरटे बिनधास्त वावरत असल्याने पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
दिवसा रेकी, रात्री चोरी
चोरट्यांकडे धारदार शस्त्रे असल्याने नागरिकांनी त्यांचा पाठलाग केला, मात्र चोरटे वेगवेगळ्या वाड्यांमधून पसार होण्यात यशस्वी झाले. यावरून चोरटे दिवसात घरांची, वाड्यांवर पाळत ठेवत असल्याचा संशय व्यक्त केला.
रात्रीच्या वेळेस पोलिसांची गस्त आहे, तरी संशयास्पद व्यक्ती दिसल्यास त्वरित पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा. पोलिस तातडीने हजर होतील. नागरिकांनी संशयास्पद व्यक्ती आढळल्यास त्याला पकडून मारहाण करून कायदा हातात घेऊ नये.
- सुरेंद्र गरड, पोलिस निरीक्षक, श्रीवर्धन
