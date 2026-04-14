खांदा वसाहतीत संविधान कट्ट्यावर वारली चित्राची सजावट
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त एकजुटीचा संदेश
कामोठे, ता. १४ ( बातमीदार) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त खांदा वसाहत येथील संविधान कट्टा येथे वारली चित्रांच्या माध्यमातून सजावट करण्यात आली. संवैधानिक नैतिकता ही नैसर्गिक भावना नसून ती शिकवून घ्यावी लागते. या विचारावर आधारित हे चित्र लोकशाहीतील सहभाग, जागरूकता आणि एकजुटीचा संदेश देते.
संविधान कट्ट्याच्या माध्यमातून खांदा वसाहतीमध्ये विविध सामाजिक विषयावर कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने लोकांच्या हातात न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही संविधानिक मूल्ये असल्याने या वारली चित्रांद्वारे या मूल्यांचे कलात्मक सादरीकरण करण्यात आले. चित्रकार उत्तम घोष यांनी चित्र साकारले आहे. लोक एकत्र येऊन संविधान समजून घेत आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे येत आहेत, असे दर्शन या चित्रातून घडते, अशी माहिती चित्रकार उत्तम घोष यांनी दिली.
या उपक्रमाचे आयोजक रविना कांबळे आणि प्रविण जठार यांनी सांगितले की, आम्ही बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने साजरी करत आहोत. या वारली चित्राद्वारे आम्ही संविधानाच्या मूल्यांचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.
