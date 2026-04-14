मुंबई-अहमदाबाद मार्गावर अपघातात एकाचा मृत्यू
मनोर, ता. १४ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर भरधाव वेगातील अपघातात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने ही घटना घडली असून, चालक फरार झाला आहे.
मुंबईच्या दिशेने भरधाव वेगाने जात असलेल्या दुचाकीला अज्ञात वाहनाने जोरदार धडक दिली. या अपघातात विजय सिंग राठोड (वय २३) याचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याचा सहकारी गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजय राठोड आणि त्याचा सहकारी जव्हार तालुक्यातील काळमांडवी धरण परिसरात फिरून परतत असताना हा अपघात झाला. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र वाहनचालक घटनास्थळावरून फरार झाला. याप्रकरणी मनोर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, फरार चालकाचा शोध सुरू आहे.
