गोरखगडावर पाय घसरून तरुणाचा मृत्यू
टोकावडे ता. १४ (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातील गोरखगडावर ट्रेकिंगदरम्यान पाय घसरून दरीत कोसळल्याने मुंबईतील एका १९ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे गडावरील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आयुष सावंत हा आपल्या पाच मित्रांसोबत गोरखगडावर ट्रेकिंगसाठी गेला होता. ट्रेकदरम्यान बॅगेतील खाद्यपदार्थ एका माकडाने उचलून नेल्याने सर्वजण त्याच्या मागे गेले. काही अंतरावर बॅग पडलेली दिसल्यानंतर ती आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना आयुष पुढे गेला; मात्र कड्याच्या उताराचा अचूक अंदाज न आल्याने त्याचा पाय घसरला आणि तो सुमारे ५५० ते ६०० फूट खोल दरीत कोसळला, अशी माहिती मुरबाड पोलिसांनी दिली. या भीषण अपघातात त्याला गंभीर दुखापत झाली आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला.
घटनेची माहिती मिळताच मुरबाड उपविभागीय अधिकारी अनिल लाड आणि पोलिस निरीक्षक सचिन हुंडळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस हवालदार चिनवर तसेच स्थानिक रेस्क्यू पथक घटनास्थळी दाखल झाले. अथक प्रयत्नांनंतर दुपारी उशिरा मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यात यश आले. या बचाव मोहिमेत मुरबाड पोलिस, सह्यागिरी ॲडव्हेंचर टीम आणि देहरी ग्रामस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर
गोरखगड परिसरात यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे ट्रेकिंगसाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. तसेच ट्रेकर्सनी गड चढताना आणि उतरताना आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुरबाड पोलिसांनी केले आहे.
