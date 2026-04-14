खारेगावजवळ भीषण अपघात; एकाचा मृत्यू

खारेगावजवळ अपघातात तरुणाचा मृत्यू
भरधाव कार ट्रकवर आदळली; तिघांची प्रकृती चिंताजनक
कळवा, ता. १४ (बातमीदार) : मुंबई-नाशिक महामार्गावर खारेगाव येथे मंगळवारी (ता. १४) पहाटे भरधाव कार ट्रकवर आदळल्याने अपघात झाला. यात एका तरुणाचा मृत्यू झाला असून, तिघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. जखमींवर ठाण्यातील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दीपक पटेकर (वय २६) हा आपल्या सहकाऱ्यांसह वागळे इस्टेट येथील आशेर आयटी पार्कमधील काम आटपून डोंबिवलीकडे निघाला होता. त्याच्यासोबत सुजय पाटील (वय २०), राजू चिले (वय २१), सुगम जयस्वाल (वय २४) आणि स्नेहल भुसेकर (वय २३) हे होते. खारेगाव येथील नायरा पेट्रोलपंपाजवळ येताच भरधाव वेगामुळे चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि कार रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकवर जोरात आदळली. या धडकेत दीपक पटेकर याला डोक्याला आणि मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. जखमींना तातडीने कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र डॉक्टरांनी दीपक याला मृत घोषित केले.
अपघातात सुजय पाटील, राजू चिले आणि सुगम जयस्वाल यांना गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर ज्युपिटर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे, तर स्नेहल भुसेकर हिला किरकोळ दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
अपघातानंतर महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. कळवा पोलिस, वाहतूक पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत तातडीने मदतकार्य राबवून वाहतूक सुरळीत केली.
