भिवंडीत पाण्याच्या टाकीत पडून १३ वर्षीय मुलाचा मृत्यू
भिवंडी, ता. १४ (वार्ताहर) : येथील समदनगर परिसरात क्रिकेट खेळताना चेंडू काढण्यासाठी पाण्याच्या टाकीत उतरलेल्या १३ वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू झाला. या दुर्घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
अरहम खान (१३) असे मृत बालकाचे नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, समदनगर परिसरातील काही मुले क्रिकेट खेळत असताना त्यांचा चेंडू एका इमारतीखालील पाणी साठवण्याच्या टाकीत पडला. त्या वेळी अरहम खान हा चेंडू काढण्यासाठी टाकीत उतरला; मात्र टाकीतील पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो बुडू लागला. सोबत असलेल्या मुलांनी आरडाओरड करून मदतीसाठी हाक दिल्यानंतर परिसरातील काही तरुण घटनास्थळी धावून आले आणि त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तोपर्यंत अरहमचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, भिवंडी शहर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला असून, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. याप्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
