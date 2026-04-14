मिक्सर ट्रकचालक कमलेश यादव अटकेत

कल्याण-मुरबाड अपघातप्रकरणी
मिक्सर ट्रकचालक अटकेत
टिटवाळा, ता. १४ (वार्ताहर) : कल्याण-मुरबाड मार्गावरील रायते येथील भीषण अपघातप्रकरणी पोलिसांनी मिक्सर ट्रकचालकाला अटक केली आहे. निष्काळजी वाहनचालकामुळे अपघात झाल्याचा संशय व्यक्त होत असून, आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे.
कल्याण-मुरबाड मार्गावरील रायते येथे घडलेल्या भीषण अपघातप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करत मिक्सर ट्रकचालक कमलेश यादव (रा. उत्तर प्रदेश) याला अटक केली आहे. ही कारवाई काल उशिरा रात्री करण्यात आली असून, संबंधित चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताच्या वेळी चालकाने निष्काळजीने वाहन चालविल्याची शक्यता प्राथमिक तपासात समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी तत्काळ तपास करत आरोपीला ताब्यात घेतले.
आरोपीला आज मंगळवारी (ता. १४ ) न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, पुढील चौकशीसाठी पोलिस कोठडीची मागणी करण्यात येण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या कल्याण तालुका पोलिस ठाण्याकडून सुरू आहे. दरम्यान, अपघाताची नेमकी कारणे, वाहनाचा वेग, चालकाची त्या वेळीची स्थिती तसेच इतर तांत्रिक बाबींची सखोल चौकशी पोलिसांकडून केली जात आहे.
