‘डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणालीद्वारे करा कचरा व्यवस्थापन’
मुंबई, ता. १४ ः दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईत कचरा व्यवस्थापनासाठी डिजिटल ट्रॅकिंग प्रणाली अमलात आणावी. बांधकाम व पाडकाम यासाठी धोरण लागू करावे, अशी मागणी महापौर रितू तावडे आणि पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे पत्राद्वारे केल्याचे मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी सांगितले.
मुंबईत दररोज जवळपास ८,००० मेट्रिक टन बांधकाम आणि पाडकामाचा कचरा निर्माण होतो, जो शहराच्या एकूण घनकचऱ्याइतका आहे. परवानगी घेताना विकसकांनी ढिगाऱ्याच्या विल्हेवाटीची योजना सादर करणे आवश्यक करणारे नियम असूनही त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर कचरा टाकला जातो आहे. महापालिकेने तंत्रज्ञान-आधारित देखरेखीचा समावेश असलेले एक सर्वसमावेशक बांधकाम आणि पाडकाम कचरा व्यवस्थापन धोरण लागू करावे, अशी मागणी साटम यांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.