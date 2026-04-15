अंधेरी पूर्वेतील गतिरोधकांची दुरवस्था
अपघाताचा धोका वाढला
जोगेश्वरी, ता. १५ (बातमीदार) : अंधेरी पूर्वेतील पंपहाउस, जुना नागरदास रोड आणि वासुदेव बळवंत फडके मार्ग या वर्दळीच्या रस्त्यांवरील गतिरोधकांची दुरवस्था झाल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. संबंधित प्राधिकरणाने तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
वाहनांचा वेग नियंत्रित ठेवण्यासाठी काही महिन्यांपूर्वी या मार्गांवर रंगीत पट्ट्यांच्या स्वरूपातील गतिरोधक बसवण्यात आले होते. मात्र, सध्या अनेक ठिकाणी हे गतिरोधक उखडले असून, काही ठिकाणी पट्टे पूर्णपणे गायब झाले आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी खोलगट पोकळ्या निर्माण झाल्या आहेत. तर काही ठिकाणी गतिरोधकांचे उरलेले तुकडे उंच-सखल अवस्थेत राहिल्याने रस्ता असमतोल झाला आहे. परिणामी दुचाकीस्वारांना वाहन चालवताना तोल सांभाळणे कठीण जात असून, पोकळ्या चुकवत वाकड्या मार्गाने जावे लागत आहे. त्यामुळे अपघाताचा धोका अधिकच वाढल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
विशेषतः वासुदेव बळवंत फडके मार्गावर उखडलेले पट्टे रस्त्याच्या कडेला टाकून दिल्याचे दिसत असून, त्यामुळे वाहतुकीत अडथळे निर्माण होत आहेत. संबंधित रस्ते विभागाने तातडीने दखल घेऊन गतिरोधकांची दुरुस्ती करावी तसेच दर्जेदार व रिफ्लेक्टरयुक्त पट्टे बसवावेत, अशी मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.
