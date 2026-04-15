१०६ टक्के महसूल वसुली

दस्त नोंदणीतून विक्रमाला गवसणी
मुद्रांक शुल्क विभागाला सोळाशे कोंटीचा महसूल
मनोर, ता. १५ ः राज्य शासनाने पालघर जिल्ह्यासाठी १,५५० कोटींचा महसूल गोळा करण्याचा इष्टांक दिला होता, पण मुद्रांक शुल्क विभागाने सरत्या आर्थिक वर्षात१,६४८ कोटी राज्याच्या तिजोरीत जमा केले आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षी पेक्षा दीडशे कोटी रुपये अधिकचा महसूल मिळवला आहे.
पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदर, विमानतळासारखे नवनवीन प्रकल्प येऊ घातल्याने आगामी काळात मुद्रांक शुल्क वसुलीत वाढ होणार आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षात पालघर जिल्हा मुद्रांक शुल्क विभागाकडे ९१ हजार २९९ दस्तऐवज नोंदणीतून १६४८.६९ कोटींचा महसूल गोळा करण्यात आला.
जिल्ह्याच्या विकासात हातभार
जिल्हा प्रशासन, मुद्रांक शुल्क विभागाने नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन सुविधा, जनजागृतीमुळे करदात्यांचा सहभाग वाढला आहे. तसेच राष्ट्रीय प्रकल्पामुळे मुद्रांक वसुली लक्षणीय वाढली असून, महसुलातील वाढ जिल्ह्याच्या विकासात हातभार लावणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात मुंबई-बडोदा दृतगती महामार्ग, बुलेट ट्रेन, लोकल रेल्वे मार्गाचे चौपदरीकरण, विरार अलिबाग कॉरिडॉर, वाढवण बंदर, जिंदाल जेट्टी, विमानतळाच्या घोषणेमुळे दस्त नोंदणीची संख्येत वाढ झाली आहे. भविष्यात दस्त नोंदणीत वाढ होणार आहे.
- प्राची घोलप, मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पालघर
वर्ष इष्टांक दस्तसंख्या वसूल रक्कम टक्केवारी
२०२३-२४ १४५० ७०,५९५ १२५२.९९ ८६.०४%
२०२४-२५ १५५० ९६,४५४ १४९८.३४ ९६.६६%
२०२५-२६ १५५० ९१,२९९ १६४८.६९ १०६.३४%
