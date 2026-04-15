अनधिकृत शेडवर पालिकेचा प्रहार
इंद्रलोक येथील दुर्घटनेनंतर प्रशासनाची कारवाई
भाईंदर, ता. १५ (बातमीदार) : इंद्रलोक परिसरात झोपडपट्टीला लागलेल्या आगीत तीन जणांचा बळी गेला होता. या प्रकारानंतर पालिकेने बेकायदा शेड, गोदामे, मंडपावर कारवाई सुरू केली आहे.
इंद्रलोक परिसरात मोकळ्या जागेवरील झोपड्यांना लागलेल्या आगीत १५ वर्षीय दोन मुलांसह एकाचा होरपळून मृत्यू झाला. या जागेवर तिवरांची कत्तल करून मातीभरावावर बेकायदा झोपड्या बांधण्यात आला होत्या. मात्र, या प्रकाराकडे प्रभाग अधिकाऱ्यांनी डोळेझाक होती. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीवर संताप व्यक्त करताना शहरातील बेकायदा बांधकामांवर दोन दिवसांत कारवाई करा, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानंतर महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकांचे सर्वेक्षण सोमवारपासून कारवाई सुरू केली आहे.
जाणीवपूर्वक डोळेझाक
मिरा रोड येथे एक फर्निचरच्या गोदामाला आग लागल्यानंतर प्रशासनाने अनधिकृत शेडवर कारवाई सुरू केली होती. मात्र, कारवाई झाल्यानंतर मोहीम थंडावली होती. प्रभाग अधिकाऱ्यांची अनधिकृत बांधकांमांकडे जाणीवपूर्वक होणारी डोळेझाक दुर्घटनेला कारणीभूत ठरली होती. अग्निशमन विभागाने शहारातील अनधिकृत शेड, मंडपांची यादीच प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे देऊन कारवाई करण्याचे प्रस्तावित केले होते. मात्र, त्यानंतरही प्रभाग अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नव्हती.
