सांडपाणी व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

रासायनिक सांडपाणी व्यवस्थापनात गोंधळ
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात चेंबरमध्ये अनधिकृत वाहिनी
बोईसर, ता. १५ (वार्ताहर) : औद्योगिक प्रक्रियेनंतरचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पामधून (ईटीपी) प्रक्रिया करून अधिकृत चेंबरमध्ये सोडणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान काही चेंबरमध्ये थेट अनधिकृत पाइप टाकले आहेत. त्यामुळे तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाणी व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
प्लॉट क्रमांक ६/४ येथील चेंबरमध्ये पाइप आढळल्याने प्रकरण अधिक गंभीर झाले आहे. या पाइपद्वारे नेमके कोणते द्रव सोडले जात आहे, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने संशय अधिकच वाढला आहे. कोणत्या उद्योगांकडून हे पाइप टाकण्यात आले आहेत. त्यामागील उद्देश काय, याचा शोध घेणे अत्यावश्यक आहे. या प्रकारामुळे सांडपाणी व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित प्रशासनाने तातडीने सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व एमआयडीसी चेंबरसाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कारखान्यांमधून येणाऱ्या सर्व वाहिन्या दिसतील अशा पद्धतीनेच चेंबरमध्ये सोडणे बंधनकारक आहे. तसेच प्रत्येक चेंबरला क्रमांक देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
-केतन पाटील, क्षेत्र अधिकारी, तारापूर
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
