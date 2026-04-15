माथेरान घाटात बिबट्याचे दर्शन
टॅक्सी चालकाने केला व्हिडिओ, नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन
कर्जत, ता. १५ (बातमीदार) ः कर्जत तालुक्यातील थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरान परिसरात बिबट्याचे दर्शन झाल्याची घटना समोर आली आहे. मंगळवारी (ता. १४) रात्री सुमारे साडेआठच्या सुमारास माथेरान-नेरळ घाटमार्गावर बिबट्या दिसून आला. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
टॅक्सी चालक महेंद्र जाबरे हे माथेरानहून नेरळकडे जात असताना दस्तुरीजवळील चांगभले मंदिराच्या वळणावर त्यांना बिबट्या दिसला. महेंद्र यांनी प्रसंगावधान राखत मोबाईलमध्ये बिबट्याचा व्हिडिओ चित्रित केला असून, तो सामाजिक माध्यमावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. माथेरानच्या खोऱ्यात मोठे जंगल असल्याने याठिकाणी वन्यप्राण्यांचा वावर अधूनमधून दिसून येतो.
वन विभागाचे सतर्कतेचे आवाहन
या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि वनविभागाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी एकट्याने प्रवास टाळावा, तसेच जंगल परिसरात अनावश्यक वावर करू नये, असेही सूचित करण्यात आले आहे. माथेरान घाट परिसरात यापूर्वीही बिबट्याचे दर्शन झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी अधिक काळजी घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.