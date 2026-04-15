कॅन्सर तपासणीसाठी गरिबांचे खिसे रिकामेच;

कर्करोग तपासणीसाठी गरिबांचे खिसे रिकामेच
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत समावेश करण्याची मागणी
नवी मुंबई, ता. १५ (वार्ताहर) : राज्यातील ग्रामीण भागातून मोठ्या आशेने मुंबईत येणाऱ्या कर्करोग संशयित रुग्णांना नव्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. मुंबईतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये केवळ प्राथमिक तपासण्यांसाठीच १८ ते २० हजार रुपये मोजावे लागत असल्याने, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांचे उपचार निदानाअभावीच रखडत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत कर्करोगाच्या सर्व प्राथमिक तपासण्या विनाशुल्क करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद अग्निहोत्री यांनी केली आहे.
ग्रामीण भागातील रुग्ण उपचारांसाठी मुंबईतील मोठ्या सरकारी रुग्णालयांकडे धाव घेतात. मात्र, तिथे गेल्यावर रक्ताच्या चाचण्या, स्कॅनिंग आणि बायोप्सी यांसारख्या प्राथमिक निदानासाठीच हजारो रुपयांची मागणी केली जाते. हातावर पोट असलेल्या रुग्णांना हा खर्च पेलवणारा नसल्याने, अनेक रुग्ण अर्धवट तपासणी सोडून गावी परत जातात. या तपासण्या सुरुवातीलाच मोफत केल्या, तर कर्करोगासारख्या आजाराला वेळीच अटकाव घालणे शक्य आहे. प्रसाद अग्निहोत्री यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून मार्च २०२३ मध्ये याबाबत मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानंतर आमदार निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या वेळी तत्कालीन आरोग्यमंत्र्यांकडून सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्याला दोन वर्ष उलटूनही अद्याप त्यावर शासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.
उपमुख्यमंत्री-आरोग्यमंत्र्यांकडे निवेदन
अग्निहोत्री यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश अबिटकर यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. तसेच, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत कॅन्सर निदानाच्या सर्व चाचण्यांचा समावेश करावा, शासकीय रुग्णालयांत येणाऱ्या संशयित रुग्णांची विनामूल्य तपासणी व्हावी, निदान आणि उपचार यामधील वेळेची तफावत कमी करण्यासाठी तातडीने निर्देश द्यावेत, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.
कर्करोगचे निदान सुरुवातीच्या टप्प्यातच झाले, तर रुग्णाचे प्राण वाचवणे शक्य आहे. मात्र, केवळ पैशांअभावी तपासण्या रखडत असतील, तर ही चिंतेची बाब आहे. कर्करोगसारख्या आजारात वेळ अत्यंत महत्त्वाची असते. शासकीय स्तरावर या तपासण्या मोफत झाल्या, तर हजारो रुग्णांना वेळीच उपचार मिळून त्यांचे प्राण वाचू शकतील.
- प्रसाद अग्निहोत्री, अध्यक्ष, संवेदना रुग्णसेवा समिती
