वरसोली पूल २० वर्षांपासून वापराविना

जोडरस्त्याअभावी कोट्यवधींचा प्रकल्प ठप्प; बांधकाम विभागाने रस्ताच केला रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
अलिबाग, ता. १५ : वरसोली खाडीवरील पूल उभारून तब्बल २० वर्षे उलटली तरी जोडरस्त्याअभावी हा कोट्यवधी रुपयांचा प्रकल्प आजही वापराविना ठप्प आहे. किनारपट्टीवरील वरसोली आणि थळ परिसरातील नागरिकांना दळणवळण सुलभ व्हावे तसेच पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, या उद्देशाने हा पूल उभारण्यात आला होता. मात्र नियोजनाच्या अभावामुळे हा प्रकल्प अपूर्णच राहिला आहे.
पुलाचे मुख्य बांधकाम पूर्ण झाले असले तरी दोन्ही बाजूंना आवश्यक असलेले अॅप्रोच रस्तेच तयार झाले नाहीत. परिणामी पुलावरून नियमित वाहतूक सुरू होऊ शकलेली नाही. मागील दोन दशकांत अनेक अधिकारी व लोकप्रतिनिधी बदलले, मात्र जोडरस्त्यासाठी आवश्यक भूसंपादन करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. दरम्यान, प्रस्तावित रस्त्याच्या जागेवर नागरिकांनी घरे बांधल्याने आता जागाच उपलब्ध नाही.
या पुलामुळे कोळीवाडे, किनारी भाग आणि अलिबाग शहर यांच्यात थेट संपर्क निर्माण होणार होता. मासळी वाहतूक जलद होईल, पर्यटन वाढेल आणि स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र सध्या नागरिकांना लांबचा वळसा घालून प्रवास करावा लागत असल्याने वेळ, इंधन आणि श्रम यांचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे.
भूसंपादनाचा अडथळा
कोकणात भूसंपादन करणे अत्यंत कठीण असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. योग्य वेळी जमीन संपादन न झाल्याने संपूर्ण प्रकल्पच अडचणीत आला असून, प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
मार्ग अखेर रद्द
जोडरस्त्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अखेर हा मार्गच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाखो रुपयांचा खर्च करून उभारलेला पूल निरुपयोगी ठरला असून, स्थानिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
सार्वजनिक निधीतून उभारलेला हा प्रकल्प दीर्घकाळ वापराविना राहणे ही गंभीर बाब असून, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. योग्य वेळी निर्णय घेतल्यास हा पूल परिसराच्या विकासाला नवी दिशा देऊ शकला असता. शासनाच्या नियोजनशून्य कारभाराचे हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.
- मिलिंद कवळे, माजी सरपंच, वरसोली ग्रामपंचायत
