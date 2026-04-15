क्यूआर टॅगमुळे कुत्रे, गायींची ओळख सुलभ
वंतारा आणि मुंबई महापालिकेचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मुंबईत वंतारा आणि पॉ फ्रेंड. इन यांच्या पुढाकारातून गायी आणि भटक्या कुत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. पालिकेच्या सहकार्याने शहरातील कुत्र्यांना क्यूआर-आधारित आधार शैलीतील ओळखपत्र दिले जाणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत गायींसाठी ‘गौ-रक्षा कवच’ परावर्तक पट्टे लावले जाणार असून, त्यावर क्यूआर टॅग असतील. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी अपघात टाळण्यास मदत होईल आणि स्कॅन केल्यावर प्राण्यांची माहिती त्वरित उपलब्ध होईल. कुत्र्यांच्या क्यूआर कोडमुळे नागरिकांना लसीकरण स्थिती, वैद्यकीय इतिहास आणि काळजीवाहकांची माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे हरवलेल्या कुत्र्यांना शोधणे सोपे होणार असून, प्राणी व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुरक्षेला मदत मिळेल.
वंतारा टीमच्या मते, अनंत अंबानी यांच्या प्रेरणेने हा पथदर्शी प्रकल्प राबवला जात असून, भविष्यात देशभर विस्तार करण्याचा विचार आहे. तंत्रज्ञान आणि प्राणी कल्याण यांचा संगम साधणारा हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
लसीकरणाची स्थिती समजणार
शहरी प्रायोगिक प्रकल्पांतर्गत मुंबईतील भटक्या कुत्र्यांना क्यूआर-आधारित डिजिटल ओळखपत्रे दिली जातील. या उपक्रमाचा उद्देश रस्त्यावरील कुत्र्यांसाठी एक संरचित ओळख प्रणाली तयार करणे आहे. त्यामुळे नागरिक क्यूआर कोड स्कॅन करून लसीकरणाची स्थिती, काळजीवाहकाची माहिती आणि वैद्यकीय इतिहास यांसारखी माहिती मिळवू शकतील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.